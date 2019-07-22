Петропавловск-Камчатский, , 11:12 — REGNUM

Глава Камчатского края Владимир Илюхин поставил подпись под обращением к самому себе. Подписи под обращением к главе региона собирают экологи, требующие от властей прекратить варварское уничтожение уникального Халактырского пляжа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Экологи Камчатки требуют остановить уничтожение Халактырского пляжа

Подписи экологи из общественной организации «Эко КамЧа» собирают на Халактырском пляже, который может исчезнуть из-за добычи песка. На пляже, как всегда летом, многолюдно. Люди подписываются под обращением к губернатору Владимиру Илюхину.

Внезапно к активистам — экологам подошёл сам Владимир Илюхин и подписал обращение к самому себе. Глава края написал: «Согласен». однако ничего конкретного не пообещал и уехал.

Как отметило региональное ИА Камчатка-Информ, «над чёрным песком Халактырского пляжа внезапно повеяло легким предвыборным бризом».

Волонтеры продолжают сбор подписей и надеются, что самое деятельное участие в этом благом деле примет и глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, экологи Камчатки требуют прекратить уничтожение Халактырского пляжа. Этот пляж расположен на берегу Тихого океана и усыпан черным вулканическим песком. Прямо на пляже добывают песок в промышленных объемах, рядом с отдыхающими. Экологи отмечают, что океанские штормы уже не в силах восполнять запасы песка. К тому же тяжелая техника уничтожает близлежащую тундру и дорогу к пляжу.

Губернатор края Владимир Илюхин обещал спасти пляж ещё в 2016 году.