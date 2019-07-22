22 июля 2019 | Время чтения 3 мин

В ходе предвыборной кампании Абэ Синдзо, видимо, дабы не раздражать избирателей, счел нужным развеять слухи о намерении добиваться дальнейшего пребывания в премьерском кресле, то есть вопреки уставу партии беспрецедентно в четвертый раз претендовать на пост председателя ЛДП, а значит и главы государства.

Анатолий Кошкин, , 10:53 — REGNUM

Как и ожидалось, возглавляемой премьер-министром Японии Абэ Синдзо Либерально-демократической партии (ЛДП) удалось обеспечить на прошедших в воскресенье выборах большинство в верхней палате советников японского парламента. Но не единоличное, как было до выборов. Ей помогла удержать власть клерикальная партия Новая Комэйто, уже давно выступающая в тандеме с японскими консерваторами. Сама же ЛДП выступила не столь впечатляюще — без депутатов от Комэйто ей не удалось бы получить даже простое большинство в палате. Для этого необходимо 123 места, а у ЛДП только 113. К тому же Комэйто увеличила свое представительство с 25 до 28.

Флаг Японии

Однако главная интрига прошедших выборов состояла в ответе на вопрос, сможет ли правящая коалиция завоевать не простое, а конституционное большинство в две трети депутатских мандатов, необходимых для инициирования общенационального референдума по вопросу о внесении поправок в действующую с послевоенных времен Конституцию страны. А именно, исключить из ее текста торжественный отказ от права ведения войн и обладания вооруженными силами, что стало «идеей-фикс» премьера Абэ. Если раньше американцы сдерживали японских правых националистов в их стремлении освободиться от, как они говорят, от «конституционных пут», то теперь нынешний президент США Дональд Трамп, наоборот, всячески поощряет Японию на возрождение в качестве военной державы. Однако японский народ, согласно опросам, разделился по этому вопросу почти пополам, с небольшим превышением тех, кто выступает против изменения «мирных» статей Основного закона.

Как выяснилось при окончательном подсчете голосов, более широкой коалиции сторонников изменения Конституции, куда включаются и депутаты «Ниппон исин-но кай» («Ассоциации обновления Японии»), также не удалось получить необходимого числа мандатов. В результате перевыборов половины депутатов верхней палаты теперь в ней тех, кто за изменение Конституции, оказалось 160, а противников — 84. Как сообщается, для достижения двух третей общего состава палаты не хватает четырех мандатов. Однако при желании партия Абэ может компенсировать эту недостачу, переманив на свою сторону часть «независимых» депутатов.

Так что, имея две трети сторонников изменения Конституции в главной нижней палате представителей, Абэ может все же протащить парламентскую резолюцию о проведении референдума. Но уверенности, что все пройдет по его замыслу, и японцы откажутся от антивоенных ограничений, пока нет. А Абэ спешит — срок его премьерских полномочий истекает осенью 2021 года. Оказавшись неспособным выполнить клятвенные заверения о «возвращении северных территорий», то есть российских Курильских островов, денуклеаризации Северной Кореи и возвращении на родину похищенных в 70 — 80-е годы спецслужбами КНДР японских граждан, он в честолюбивом стремлении во что бы то ни стало «оставить свое имя в истории», открыто делает ставку на изменение Конституции, легализацию воссозданных вооруженных сил и предоставление им права действовать за рубежом.

В ходе предвыборной кампании Абэ, видимо, дабы не раздражать избирателей, счел нужным развеять слухи о намерении добиваться дальнейшего пребывания в премьерском кресле, то есть вопреки уставу партии беспрецедентно в четвертый раз претендовать на пост председателя ЛДП, а значит и главы государства. Хотя Абэ, похоже, уже удалось в этом отношении остаться в анналах японской истории. 9 ноября сего года он превысит рекорд продолжительности пребывания на посту премьер-министра Японии Кацура Таро — 2 886 дней. Не исключено, что главным образом только этим Абэ-сан и останется в памяти народа.