Киев, , 10:49 — REGNUM

Центральная избирательная комиссия Украины продолжает подсчёт голосов на досрочных выборах в Верховную раду Украины. В настоящее время уже обработано 100% электронных протоколов с избирательных участков, организованных за границей.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так, согласно этим данным, на зарубежных участках победу одерживает партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность». За неё проголосовало 29,55% избирателей. На втором месте с небольшим отставанием «Слуга народа» Владимира Зеленского. Партия заручилась поддержкой 28,13%. Ещё пятипроцентный барьер удалось преодолеть только одной партии — «Голос». Она набрала 19,67% голосов.

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На Украине по мажоритарным округам, где обработано 50,24% протоколов, уверенно лидирует партия «Слуга народа» с результатом 42,44%. Свои голоса за политическое объединение отдали более 2,8 тыс. избирателей.

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Далее результаты распределились следующим образом:

«Оппозиционная платформа» — 12,87%;

«Европейская солидарность» — 8,65%;

«Батькивщина» — 8,02%;

«Голос» — 6,39%.

Как сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы в Верховную раду Украины завершились 21 июля. Участие в них приняли 22 партии и более 3,2 тысячи кандидатов в одномандатных округах. Всего жителям Украины предстояло избрать 450 депутатов — половину по партийным спискам, а половину — в мажоритарных округах.

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