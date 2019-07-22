Осло, , 12:12 — REGNUM

Представитель МИД Норвегии Аудун Халворсен в интервью телеканалу TV2 заявил, что в ведомстве крайне обеспокоены складывающейся ситуацией в Ормузском проливе.

Так, Халворсен следующим образом прокомментировал задержание Ираном британского танкера: «Нападение на торговые суда неприемлемо: это только усугубляет и без того напряженную обстановку в регионе. Для Норвегии как для морской нации крайне важно, чтобы принципы свободной навигации и безопасного мореплавания соблюдались. Норвегия продолжает призывать все стороны воздерживаться от действий или высказываний, провоцирующих дальнейшую эскалацию». Об этом сообщает норвежское информационное агентство TV2 Nyhetene («Новости TV2»).

Профессор Датского института международных исследований Кристиан Берг Харпвикен считает, что война между США и Ираном уже началась. Однако она характеризуется низкой интенсивностью. Профессор заявил: «Между США и Ираном уже началась война: дула орудий направлены друг против друга».