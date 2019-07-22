Токио, , 11:34 — REGNUM

Власти Японии намерены приложить усилия для снижения напряженности между США и Ираном, прежде чем пойти навстречу Вашингтону по созданию коалиции для патрулирования стратегических вод возле Ирана. Об этом, как передает агентство Reuters, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник, 22 июля.

«У нас есть давняя традиция дружбы с Ираном, и я встречался с президентом страны несколько раз, а также с другими лидерами», — сказал Абэ на пресс-конференции.

«Прежде, чем мы примем какие-либо решения о том, что делать, Япония хотела бы приложить все усилия для снижения напряженности между Ираном и США, — сказал Абэ. — Японии необходима полная информация о намерениях США».

Как передавало ИА REGNUM, ранее председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд предложил союзникам Вашингтона создать коалицию для патрулирования вод около Ирана и Йемена.