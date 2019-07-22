Копенгаген, , 12:17 — REGNUM

Правительство Дании прорабатывает в настоящее время пути обхода американских санкций в отношении Ирана, которые, по словам президента США Дональда Трампа, приведут к «серьезным последствиям». Речь идет о возможности Дании присоединиться к созданному Великобританией, Францией и ФРГ инструменту «Instex», позволяющий вести торговлю с Ираном в обход санкций со стороны США.

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил: «Фактически мы уже почти приняли решение по этому поводу. Мы вновь склоняемся к тому, что присоединение Дании к Instex вполне вероятно, однако подобные инициативы порождают массу проблем». Об этом пишет датская газета «Børsen» («Биржа»).

Йеппе Кофод также отметил, что на фоне всей этой «трансатлантической истерии» странам не следует забывать, что ядерного оружия в Иране так и не появилось. Министр заявил: «Этому [появлению ядерного оружия] помешало соглашение 2015 года. Именно поэтому чрезвычайно важно напомнить о том, что этот договор — эффективное средство сдерживания Ирана от приобретения атомного оружия. К сожалению, у США другая стратегия».