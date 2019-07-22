Киев, , 10:44 — REGNUM

Выборы в Верховную раду состоялись, заявила 22 июля глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук.

ЦИК Украины (cc) Artemka

«Как говорится, добро пожаловать в новую реальность. Парламентские выборы состоялись», — сказала в ходе брифинга Слипачук.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование на внеочередных выборах в Верховную раду завершилось накануне, 21 июля. На Украине избирали депутатов в парламент по смешанной системе — по партийным спискам и мажоритарным округам.

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