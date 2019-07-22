Токио, , 11:29 — REGNUM

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон нанесет визит главным союзникам США в Азиатско-Тихоокеанском регионе — Японии и Южной Корее. В Японии он встретится со своим коллегой, советником по национальной безопасности премьер-министра Японии Сётаро Ячи. Болтон и Ячи обсудят участие страны в антииранской международной коалиции США по обеспечению свободы судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах.

По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», Япония, которая ограничена в своих возможностях отправки Сил самообороны за рубеж, заявила о своих сомнениях по поводу участия в коалиции. Тем не менее, политические эксперты считают, что Вашингтон может согласиться на то, чтобы Токио ограничился «чековой книжкой». Однако Иран уже успел направить Японии сообщение по дипломатическим каналам, в котором содержался призыв не портить дружественные отношения.

В ходе встречи также будет поднят вопрос японо-южнокорейских отношений. Болтон передаст намерение президента США стать посредником в споре по историческим вопросам между двумя странами, но только если об этом официально попросят Токио и Сеул.