Сараево, , 11:21 — REGNUM

Желько Комшич, член президиума БиГ (Боснии и Герцеговины) от хорватской общины, возглавит президиум после голосования. Этот пост ему передаст сербский член президиума Милорад Додик. Об этом сообщает боснийский информационный портал Кликс.

Президиум БиГ состоит из трёх избранных представителей общин: сербского, хорватского и боснийского. Из них один избирается на роль главы президиума сроком на восемь месяцев, после чего его сменяет представитель от другой общины.

После Комшича место главы должен занять боснийский член президиума БиГ Шафик Джаферович.

Восьмимесячная ротация председательства в данном органе является обязательной процедурой государственного управления, согласно Конституции страны.