Иерусалим, , 11:30 — REGNUM

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху побил рекорд пребывания у власти, опередив по этому показателю первого главу правительства страны Давида Бен-Гуриона. Внук первого премьера доктор Моше Бен-Элизер прокомментировал сложившуюся в стране политическую ситуацию в своем интервью израильскому информационному агентству Ynet.

Доктор Моше Бен-Элизер отметил, что срок пребывания на посту не всегда отражает реальные достижения политика. После чего Бен-Элизер назвал «достижение» Нетаньяху таким же «бессмысленным», как и большинство достижений в Книге рекордов Гиннесса. Внук первого премьера раскритиковал нынешнего главу правительства, заявив, что Нетаньяху «пытается расколоть народ и превратить его в сборище племен».

Однако сравнение Бен-Гуриона и Нетаньяху Бен-Элизер счел неуместным. «Нетаньяху безусловно умный человек, сделавший многое для Израиля. Но разница между ним и Бен-Гурионом настолько велика, что ни о каких сравнениях и речи быть не может», — заявил внук первого премьера. — «Тот Израиль, который получил Нетаньяху, отличается от Израиля, который достался моему деду».