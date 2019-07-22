Приштина, , 11:12 — REGNUM

На пресс-конференции, организованной в связи с отставкой премьера Косово после вызова в Гаагу, президент Сербии Александр Вучич заявил, что отставка Рамуша Харадиная, является политической уловкой, предпринятой с целью увеличить его поддержку среди населения.

По мнению сербского политика, премьер Косово ушел в отставку для того, чтобы одолеть своих конкурентов на политической арене, поскольку окруженный ореолом героя народа, сражавшегося за Косово, он станет куда опаснее, и положение сербов в крае ухудшится.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», сербский лидер подчеркнул, что причин для радости и эйфории нет и что Сербия должна реагировать сдержанно, чтобы защитить своих граждан:

«Наши люди в Косово могут найти поддержку в своем государстве, в Сербии», — заявил Вучич.

Глава Сербии отметил, что представители мирового сообщества не высказывают свое возмущение в связи с преступлением албанцев в Косово, выставляя одних лишь сербов виновниками трагических событий в крае. По мнению Вучича, это дает стимул для распространения националистических настроений среди албанцев.

При этом сербский лидер подчеркнул, что отставка Харадиная может привести к дальнейшему оттягиванию продолжения диалога между Сербией и Косово.