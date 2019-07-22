Вашингтон, , 10:32 — REGNUM

Готовящиеся ограничительные меры Соединенных Штатов против участников проекта «Северный поток — 2» бессмысленны, об этом в своей статье для издания The Hill написал директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт.

По его словам, санкции в большей мере ударят по американским компаниям и банкам, которые сотрудничают с европейскими партнерами Газпрома.

Вместе с тем, считает Шугарт, поставки сжиженного природного газа из США в Европу стали бы «более эффективным» методом борьбы с «Северным потоком». Это может «ослабить экономическую хватку, которой Россия держит своих западноевропейских покупателей», считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов единогласно одобрил введение санкций против строящихся российских проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Напомним, «Северный поток — 2» предполагает строительство от побережья РФ через Балтийское море до Германии двух ниток газопровода. Американские власти всеми способами пытаются помешать завершению реализации проекта для того, чтобы принудить страны Европейского союза покупать сжиженный газ в США.

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