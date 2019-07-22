Киев, , 10:28 — REGNUM

Граждан Украины может ждать плохое будущее. Такие прогнозы сделал депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в ходе голосования на выборах в Верховную раду страны.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Как заявил парламентарий в эфире телеканала NewsOne, в избирательном процессе происходило «безумие», так как жители Донецка, Луганска, Харькова, Запорожья, Херсона и Одессы неактивно голосовали, что может привести к власти «партию войны».

«Мы получим партию войны в большом количестве в парламенте. Это катастрофа для мирного будущего Украины», — заявил Рабинович.

Как сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы в Верховную раду Украины завершились 21 июля. Согласно предварительным данным ЦИК, пятипроцентный барьер, необходимый для прохода в парламент, преодолели пять партий. С большим отрывом — более чем в три раза — лидирует пропрезидентская партии «Слуга народа». По итогам обработки более 48% протоколов, политическое объединение Зеленского набирает 42,42% голосов.