Москва, , 10:20 — REGNUM

Выборы в Верховную раду Украины создали новые неопределенности. Как передает корреспондент ИА REGNUM22 июля, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Парламентские выборы на Украине не только не устранили неопределенности, возникшие после президентских выборов, но и создали новые. Подвешенным остается ключевой вопрос: кто займет важнейший в нынешней украинской политической конфигурации пост премьер-министра», — отметил сенатор.

Парламентарий не уверен, что президент Украины Владимир Зеленский может быть в полной мере удовлетворен вероятными результатами выборов. Не прибавляет оптимизма сенатору и тот факт, что Зеленский уже предложил составить коалицию в парламенте партии «Голос» музыканта Святослава Вакарчука, не скрывающей своих националистические взглядов.

«Вместе с тем все-таки не стоит спешить с выводами. Должно пройти определенное время, чтобы понять, приведут ли состоявшиеся выборы к формированию на Украине ответственной власти, способной вести конструктивный диалог с Россией, или надеждам на него не суждено сбыться», — рассуждает Клинцевич.

Сенатор также отметил успех на выборах «Оппозиционной платформы — За жизнь» — партия добавит новые штрихи к работе Рады.