Ашхабад, , 10:22 — REGNUM

Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев принес извинения за распространение слухов о смерти президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, информация о смерти главы государства была опровергнута первоисточником. Ранее Рубаев ссылался на некоего бизнесмена из Ашхабада, который, в свою очередь, якобы получил информацию от спецслужб.

«Очень рад, что информация о смерти Гурбангулы Бердымухамедова не подтвердилась. Приношу свои извинения родным и близким президента, а так же всем гражданам Туркменистана», — написал Рубаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович заявил, что появление слухов о смерти Гурбангулы Бердымухамедова и ажиотаж вокруг этой темы демонстрируют важную проблему транзита власти в странах Туркестана.

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