Киев, , 10:08 — REGNUM

Правительство Украины, возглавляемое с премьер-министром Владимиром Гройсманом, проводит «антинародную» политику, которой загоняет нынешнего президента страны Владимира Зеленского в ловушку. Такое заявление в эфире NEWSONE сделал бывший министр ЖКХ Украины и бывший депутат Верховной рады Александр Попов.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил об огромно невыполнении бюджета страны по итогам первого полугодия, которое, по некоторым оценкам, составляет почти 100 млрд гривен. Для исправлении ситуации правительство страны и Национальный банк выпустили облигации внутреннего займа на 232 млрд гривен (почти $9 млрд), которые уже осенью придётся возвращать новому правительству, что, по словам бывшего парламентария, может спровоцировать кризис в стране. Подобная политика уходящего правительства, отметил Попов, может привести к тому, что жители Украины останутся без зарплат, закупленных энергоносителей и социальных гарантий.

«С точки зрения президента, он не только это должен был спрогнозировать, увидеть, извините за грубое выражение, подставу ему и будущему правительству, которое придёт осенью», — подчеркнул украинский экс-министр.

Однако, по словам Попова, Зеленский и его администрация на это должным образом не отреагировали. Одна из причин тому, поясняет Попов, отсутствие в администрации главы государства специалистов должного уровня, которые бы могли адекватно оценить сложившуюся ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 июля, на Украине завершились досрочные парламентские выборы.