Киев, , 09:50 — REGNUM

На выборах в Верховную раду Украины в зарубежном избирательном округе в Эстонии после обработки 100% бюллетеней победила «Оппозиционная платформа — за жизнь» (председатель Виктор Медведчук), сообщается 22 июля на сайте ЦИК.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так, «Оппозиционная платформа — За жизнь» заручилась поддержкой 38,38% голосов. Второе место заняла партия действующего президента Владимира Зеленского «Слуга народа» (22,11%), далее идут «Европейская солидарность» (бывшего президента Петра Порошенко, 14,04%), «Голос» (10,15%). Другие партии не набрали 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование на внеочередных выборах в Верховную раду Украины завершилось накануне, 21 июля. Избирают депутатов в парламент по смешанной системе — по партийным спискам и мажоритарным округам.

По предварительным данным ЦИК Украины, после обработки 33,79% бюллетеней за партию«Слуга народа» проголосовали 42,18% избирателей.

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