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Выборы в Верховную раду Украины: итоги и реакции

21 июля на Украине прошли досрочные выборы в Верховную раду. В них приняли участие 22 партии и более 3,2 тысячи кандидатов в одномандатных округах. Как сообщало ИА REGNUM, депутатов выбирали по смешанной системе — половина состава Рады нового созыва (225 человек) будет сформирована на пропорциональной основе по партийным спискам, вторая половина — по мажоритарным округам.

По предварительным данным, партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает более 42% голосов и в три раза опережает ближайшего конкурента — партию «Оппозиционная платформа — За жизнь». В тройке лидеров также партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».