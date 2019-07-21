Выборы в Верховную раду Украины: итоги и реакции

21 июля на Украине прошли досрочные выборы в Верховную раду. В них приняли участие 22 партии и более 3,2 тысячи кандидатов в одномандатных округах. Как сообщало ИА REGNUM, депутатов выбирали по смешанной системе — половина состава Рады нового созыва (225 человек) будет сформирована на пропорциональной основе по партийным спискам, вторая половина — по мажоритарным округам.

По предварительным данным, партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает более 42% голосов и в три раза опережает ближайшего конкурента — партию «Оппозиционная платформа — За жизнь». В тройке лидеров также партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».