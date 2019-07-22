Киев, , 09:33 — REGNUM

Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук назвал стратегические задачи партии в Верховной Раде нового созыва.

Об этом он заявил на брифинге, посвященном результатам голосования на выборах в парламент, передает корреспондент ИА REGNUM

«Сегодня, безусловно, мы полны планов. Мы полны конкретных идей, которые будем реализовывать. Это и мир в нашей стране. Это кардинальные изменения экономического курса. Это улучшение уровня благосостояния. Это построение успешной страны. Но пока мы проходим стадию борьбы и будем бороться сейчас за подсчет голосов, будем бороться за наших кандидатов на мажоритарных округах, потому что там тоже разразилась сегодня жестокая и, к сожалению, грязная борьба в отношении наших кандидатов от партии и в отношении нашей партии», — заявил Медведчук на брифинге.

Также он отметил, что та грязная кампания, которая велась в отношении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», шла от «Оппозиционного блока».

«Эти нарушения идут в первую очередь от так называемых бывших наших коллег — «Оппозиционного блока», который, к сожалению, занял очень грязную нишу в своей борьбе против нас. В первую очередь против нас… Но я думаю, что ничего им с рук не сойдет», — подчеркнул политик.

Также Медведчук сообщил, что у «Оппозиционной платформы — За жизнь» есть кандидат в премьер-министры — это Юрий Бойко.

«Вы знаете о том, что неоднократно этот вопрос задавался в социологических исследованиях. И все социологические исследования на эту тему (все абсолютно, а их было 4 или 5) говорили о том, что на первом месте именно люди предоставляли доверие и считали, что господин Бойко может быть премьер-министром», — заявил председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Комментируя перспективы сотрудничества с президентом Зеленским в вопросах достижения мира, Виктор Медведчук отметил следующее:

«Неужели вы думаете, что, если Зеленский реально будет делать шаги в сторону мира, для мирного урегулирования, для выполнения Минских соглашений, мы будем в стороне стоять? И мы будем делать все необходимое для того, чтобы мир наступил. Мы будем голосовать за законы, которые предусмотрены политической частью Минских соглашений».

ИА REGNUMнапоминает, что согласно данным экзитполов, партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» уверенно заняла второе место на парламентских выборах, состоявшихся на Украине 21 июля, получив 11,4% голосов.

По состоянию на утро 22 июля ЦИК Украины подсчитала 41% бюллетеней, «Оппозиционная платформа — за жизнь» имеет результат 12,78%.