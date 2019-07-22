Киев, , 09:16 — REGNUM

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на выборах в Верховную раду набирает 42,34% голосов. Таковы данные ЦИК на 22 июля после обработки 41,7% протоколов.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

На втором месте со значительным отрывом находится партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» с результатом 12,78%. Тройку лидеров замыкает партия бывшего украинского лидера Петра Порошенко «Европейская солидарность». Ей доверие оказали 8,68% избирателей.

Также пятипроцентный барьер преодолевает «Батькивщина» бывшего вице-премьера Юлии Тимошенко (8,1%) и партия «Голос» музыканта Святослава Вакарчука (6,38%).

Как сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы в Верховную раду прошли 21 июля. Участие в них приняли 22 партии и более 3,2 тысячи кандидатов в одномандатных округах. Всего жителям Украины предстояло избрать 450 депутатов — половину по партийным спискам, а половину — в мажоритарных округах.