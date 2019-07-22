Оттава, , 09:10 — REGNUM

Министерство иностранных дел Канады поздравило граждан Украины с окончанием выборов в Верховную раду. Поздравление опубликовано на странице МИД Канады в Twitter.

Политики Украины. Рада Иван Шилов © ИА REGNUM

«Поздравляем народ Украины с проведением парламентских выборов»,—говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что Оттава гордится «свободными и честными выборами на Украине» и будет поддерживать граждан страны в «достижении безопасного, успешного и демократического будущего».

Как сообщало ИА REGNUM, голосование на внеочередных выборах в Верховную раду Украины завершилось накануне, 21 июля. Избирают депутатов в парламент по смешанной системе — по партийным спискам и мажоритарным округам.

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