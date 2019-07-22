Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 09:08 — REGNUM

Избирком Комсомольска-на-Амуре отказал пятому по счёту претенденту на пост мэра города в регистрации. На этот раз отказ получил выдвиженец от партии «Справедливая Россия» Максим Аликин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сам кандидат полагает, что причина «надуманная», избирком же официального повода для отказа в регистрации пока не назвал.

Максим Аликин изначально пытался идти на выборы от «Единой России», принял участие в праймериз, но проиграл, затем был выдвинут уже «Справедливой Россией».

Как сообщало ИА REGNUM, избирком Комсомольска выбраковывает одного за другим кандидатов на пост мэра города. Архитектор Елизавета Шампарова, самовыдвиженец, попыталась оспорить действия избиркома в суде, но проиграла — суд поддержал позицию избиркома. Отказано в регистрации и коммунисту Сергею Юганову, двое самовыдвиженцев сами отказались от участия в выборах.