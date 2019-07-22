Вашингтон, 22 июля 2019, 08:57 — REGNUM
Власти Ирана поддерживают президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что угрожает Западному полушарию, написал на своей странице в Twitter помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джон Болтон.
«Они напрямую угрожают безопасности региона, — написал Болтон. — Мы продолжим обличать помощников Мадуро и иранские попытки действовать в Западном полушарии».
Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля британский танкер Stena Impero с 23 членами экипажа на борту был задержан иранскими властями. Среди находящихся на борту — трое граждан России. Власти Ирана утверждают, что танкер стал участником инцидента с рыболовецким судном.
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