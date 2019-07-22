Пномпень, , 09:17 — REGNUM

Китай сможет разместить свои вооруженные силы на камбоджийской военно-морской базе в соответствии с секретным соглашением, достигнутым между двумя странами. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц США и их союзников.

По словам источников, достигнутое минувшей весной соглашение якобы дает Народно-освободительной армии Китая (НОАК) монопольный доступ к части военно-морской базы Камбоджи Ream Naval Base в Сиамском заливе в течение 30 лет.

Отмечается, что камбоджийские официальные лица отрицают существование такого соглашения.

«Это худшее из когда-либо придуманных сообщений против Камбоджи», — сказал премьер-министр Камбоджи Хун Сен проправительственному новостному сайту Fresh Newsя.

«Такого не может быть, потому что размещение иностранных военных баз противоречит Конституции Камбоджи», — сказал он.