Байконур, Казахстан, , 08:43 — REGNUM

Создание свободной экономической зоны на территории комплекса «Байконур» обсудили аким (глава) Кызыл-Ординской области Казахстана Куанышбек Искаков и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом сообщили в акимате (администрации) Кызыл-Ординской области.

Во время переговоров стороны также обсудили вопросы, связанные со стандартами образования и тарифами на коммунальные услуги. После переговоров глава региона посетил различные социальные объекты в городе Байконуре.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с общественностью Кызыл-Ординской области. Во время своего выступления глава государства отметил необходимость создания специальной экономической зоны в Байконуре.

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