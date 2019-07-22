Южно-Сахалинск, , 09:01 — REGNUM

Избирком Сахалинской области зарегистрировал пятерых кандидатов на пост губернатора. Из них четверо выдвинуты партиями, один кандидат самовыдвиженец, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На пост главы островного региона претендуют Алексей Корниенко (КПРФ), Дмитрий Зенкин («Коммунисты России»), Дмитрий Кочергин (Коммунистическая партия социальной справедливости), Валерий Лимаренко, идущий как самовыдвиженец, Дмитрий Флеер (ЛДПР).

Как сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы губернатора пройдут на Сахалине в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Ранее о своём намерении бороться за главный пост региона заявляли коммунистка Светлана Иванова и адвокат, беспартийная Екатерина Толмачева. Они намеревались идти как самовыдвиженцы, но документы не подали.

Место губернатора на Сахалине освободилось в конце 2018 года, после ухода Олега Кожемяко в Приморский край. Временно исполняющим обязанности региона назначен Валерий Лимаренко. Накануне выборов он вынужден был уволить зампреда Кирилла Подберезного, которого сам недавно назначил, как победителя конкурса «Команда Сахалинской области». Подберезный уволен за пьяную драку в кафе.