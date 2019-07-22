Вена, , 08:39 — REGNUM

Бывший вице-канцлер Австрии и экс-председатель Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе отправился в отпуск на испанский остров Ибица. Именно там он проводил встречу с «племянницей российского олигарха» в 2017 году, поэтому австрийские газеты назвали эту поездку «возвращением преступника на место преступления».

21 июля Штрахе опубликовал на своих страницах в социальных сетях фотографии из своего отпуска на Ибице с супругой, а ранее иронично прокомментировал газетные сообщения о своем двух недельном отпуске.

«Хоп-хоп-хоп! Средства массовой информации сообщают о моем текущем семейном отпуске на Ибице, где я отдыхаю ежегодно уже 17 лет и таким образом продвигаю свое будущее возможное почетное гражданство на острове, который благодаря массовым рекламным сообщениям в медиа регистрирует рекордные показатели в туризме».

Как отмечает газета Kronen Zeitung, поклонники партии позитивно восприняли публикации Штрахе и оставили положительные комментарии и множество «лайков».

Между тем вилла, на которой произошла встреча, потрясшая политическую жизнь Австрии, превращается в место паломничества. В июне вышел клип немецкой рэп-исполнительницы Haiyti, снятый в комнате, которая фигурирует на сделанной тайно видеозаписи. Для отсылки к переговорам австрийских политиков с «русской» в кадре присутствуют водка и известный австрийский энергетический напиток.

Как сообщало ИА REGNUM, на вилле на Ибице в 2017 году произошла встреча политиков из Австрийской партии свободы и женщины, представившейся племянницей олигарха Игоря Макарова и предлагавшей помощь партии на выборах. Публикация привела к отставке правительства Австрии в мае 2019 года, однако позже выяснилось, что встреча была подстроенной провокацией.

Хайнц-Кристиан Штрахе ушел с поста председателя партии, передав полномочия Норбету Хоферу. Штрахе заявил, что должен очистить свою репутацию и до этого не будет активно участвовать в политике. Его супруга Филиппа Штрахе баллотируется в нижнюю палату парламента на внеочередных выборах, которые пройдут в сентябре.

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