Нур-Султан, , 08:32 — REGNUM

В Казахстане создано республиканское государственное учреждение (РГУ) «Служба центральных коммуникаций» при президенте республики. Соответствующий указ подписал казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев, сообщили в пресс-службе главы государства.

Штатная численность учреждения составит 33 единицы. Правительству республики поручено ликвидировать РГУ «Служба центральных коммуникаций» министерства информации и общественного развития Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, «Служба центральных коммуникаций» при президенте Казахстана была создана в 2012 году. В 2016 году эта структура вошла в управление правительства республики. О реорганизации службы в правительстве заявили еще в апреле 2019 года.

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