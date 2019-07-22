Хартум, , 08:26 — REGNUM

Житель Судана, который, предположительно, подвергся пыткам после задержания сотрудниками службы безопасности, скончался под стражей. Об этом передает VOA Africa со ссылкой на сообщение Комитета врачей от 21 июля.

Мужчина умер в субботу, 20 июля, в городе Диллинг в штате Южный Кардофан после того, как он был задержан агентами Национальной службы разведки и безопасности (NISS), говорится в заявлении Комитета врачей.

«NISS продолжает пытать и лишать свободы ни в чем не повинных гражданских лиц», — сообщили в Комитете врачей.

Отмечается, что сотрудники NISS не были доступны для комментариев.

Правозащитные организации и активисты регулярно обвиняли агентов NISS в том, что они расправлялись с диссидентами и ограничивали права и свободы во время нахождения у власти президента Омара аль-Башира, который был свергнут в апреле 2019 года.