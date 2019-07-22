Берлин, , 07:58 — REGNUM

Главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Франции и Германии обсудили по телефону задержание британского танкера иранскими властями в Ормузском проливе, передает немецкий канал n-tv.

Как сообщило министерство иностранных дел Великобритании, в ходе беседы три министра согласились с тем, что свободное судоходство через Ормузский пролив является «первостепенным» для европейских государств. В сложившейся ситуации нужно избегать любой «возможной эскалации». В начале этой недели британское правительство проведет совещание по вопросу «обеспечения безопасности в Персидском заливе».

Британское правительство осудило задержание судна как враждебный акт и незаконное вмешательство в международное право. Лондон направил в Организацию Объединенных Наций письмо, в котором называет угрозу свободному судоходству в Ормузском проливе «неприемлемой и обостряющейся». Правительство Великобритании рассматривает возможность введения санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, британский танкер Stena Impero с 23 членами экипажа на борту был задержан иранскими властями 19 июля. Среди находящихся на борту — трое граждан России. Власти Ирана утверждают, что танкер стал участником инцидента с рыболовецким судном.

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