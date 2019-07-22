Нур-Султан, 22 июля 2019, 07:20 — REGNUM
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ушел в краткосрочный отпуск, написал 22 июля пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook.
По его словам, глава республики находится в четырехдневном отпуске с 22 июля. Токаев планирует провести выходные дни на территории Казахстана, добавил Уали.
Напомним, 22 мая 2019 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин может провести отпуск в Туве. В 2018 году Путин провел в Туве несколько дней совместно с министром обороны России Сергеем Шойгу и главой ФСБ Александром Бортниковым.
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