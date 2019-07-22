Челябинск, , 07:11 — REGNUM

В Челябинске временный мэр города Наталья Котова назначила нового заместителя мэра по правовым вопросам. Эту должность заняла Надежда Рыльская, объявила врио мэра на проходящем сейчас аппаратном совещании.

Надежда Рыльская работает с администрации Челябинска с 2007 года. Наталья Котова оценивает её как эффективного руководителя.

Новый вице-мэр родилась 26 января 1983 года. В 2001 году она окончила с отличием местный юридический техникум, а затем, в 2006-м — Южно-Уральский госуниверситет.