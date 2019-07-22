Томск, , 06:39 — REGNUM

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назначил начальником департамента потребительского рынка Наталию Забавнову. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

Уточняется, что ранее Забавнова занимала должность заместителя начальника департамента экономики. К новым обязанностям она приступила 22 июля.

По словам Жвачкина, потребительский рынок — одна из значимых отраслей Томской области. Каждое третье предприятие в регионе работает в сфере потребительского рынка.

«15 процентов обрабатывающих производств приходится на пищевую индустрию. Эта отрасль отвечает и за продовольственную безопасность, и за социальное самочувствие жителей. Эти факторы должны быть на особом контроле нового руководителя», — прокомментировал губернатор.

В обладминистрации напомнили, что до 2017 года начальником департамента потребительского рынка являлся Константин Чубенко (в настоящее время — заместитель мэра города Томска по социальной политике — прим. ИА REGNUM ). В последнее время обязанности начальника департамента исполняла председатель комитета торговли и услуг Елена Чирко.

Справка: Наталия Забавнова родилась в Томске. Имеет два высших образования. Трудовую деятельность начинала в детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва юрисконсультом. В администрации Томской области — с 2007 года. С 2012 года — заместитель начальника департамента экономики.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Томской области начальником департамента науки и высшего образования стал Пётр Каминский. Об этом назначении было объявлено 1 июля. Ранее Каминский исполнял обязанности директора института физики прочности и материаловедения Томского научного центра Сибирского отделения Российской Академии наук (СО РАН).

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