Киев, , 06:14 — REGNUM

Введение особых мер в отношении украинцев, получивших российские паспорта, необходимо для прекращения процесс получения российского гражданства Украине, заявил секретарь Совета национальной безопасности при президенте Украины Александр Данилюк, передает 22 июля «Страна.ua».

Конечной целью планируемых мер является прекращение выдачи украинским гражданам российских паспортов.

«Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился, — отметил Даниюлюк. — Это является нарушением минских соглашений, спланированная провокация, и мы конечно не оставим это так».

Напомним, ранее 17 июля президент России Владимир Путин расширил действие подписанного ранее в апреле указа и дал право на упрощенный режим получения российского гражданства жителям всей Луганской и Донецкой областей.