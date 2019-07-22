Киев, , 04:34 — REGNUM

Решение об отставке с должности руководителя партии «Самопомощь» принял мэр Львова Андрей Садовый после поражения партии на выборах в Верховную раду Украины. Об этом Садовый сообщил 21 июля в интервью украинскому телеканалу «1+1».

Андрей Садовый City-adm.lviv.ua

По словам политика, совмещать работу на должности градоначальника и руководителя политической партии очень тяжело, в чем он смог сам убедиться за последние пять лет.

«Моя работа — это мэр Львова, — заявил Садовый. — Думаю, что такой нормальный демократический принцип: если ты не привел партию к победе, то ты должен подать в отставку».

Политик отметил, что он останется членом «Самопомощи», но партии предстоит выбрать нового лидера.

Согласно последним данным, ЦИК Украины обработал информацию 18,49% протоколов. Голоса распределяются следующим образом: «Слуга народа» — 41,89%, «Оппозиционная платформа» — 12,43%, «Европейская солидарность» — 8,66%, «Батькивщина» — 8,44% и «Голос» — 6,33%.

Политическая партия «Самопомощь» пока смогла набрать лишь 13,7 тысяч голосов избирателей, что составляет 0,75% от общего числа.