Вашингтон, , 04:08 — REGNUM

Об «агрессивном преследовании» разведывательного самолета США принадлежащим вооруженным силам Венесуэлы истребителем Су-30 заявили 21 июля в пресс-службе Южного командования Вооруженных сил США.

Согласно опубликованному в Twitter сообщению, американский самолет «выполнял международно признанную и утвержденную миссию в воздушном пространстве над Карибским морем», когда истребитель Венесуэлы приблизился к нему на небезопасное расстояние и начал теснить.

По мнению командования ВС США, инцидент является наглядным примером «безответственной военной поддержки Россией нелегитимного режима Мадуро».

Напомним, ранее минобороны Венесуэлы сообщило о самолете-разведчике США, вторгшимся в воздушное пространство страны. По данным ведомства, самолет США не отправил предварительно венесуэльской стороне никаких необходимых в данном случае уведомлений и не отвечал на запросы. Судно покинуло воздушное пространство Венесуэлы в сопровождении перехватчиков. В Каракасе заявили о недопустимости подобных инцидентов, ставящих под угрозу в первую очередь безопасность гражданских перевозок.

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