Хельсинки, , 02:31 — REGNUM

Полиция Финляндии выясняет обстоятельства смертельного ДПТ с участием водителя из России, в результате которого погибли двое финских граждан, сообщает 21 июля пресс-служба ведомства.

Как стало известно, инцидент произошел на трассе юго-востока Финляндии в ночь на воскресенье, 21 июля. Находившийся за рулем грузовика гражданин России не увидел вышедших из припаркованного на обочине автомобиля людей и сбил их. В результате женщина 1979 года рождения и мужчина 1996 года рождения погибли на месте. Еще один мужчина получил ранения.

Сообщается, что находившаяся за рулем легкового авто женщина не пострадала.

Полиция расследует обстоятельства и причины произошедшего. По предварительным данным, водитель грузовика не находился в состоянии алкогольного опьянения. В ближайшее время эксперты намерены выяснить мог ли мужчина на темном участке пути заблаговременно увидеть вышедших на трассу пассажиров.