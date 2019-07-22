Киев, , 01:19 — REGNUM

Итоговая явка на выборах в Верховную раду Украины достигла 49,84%, сообщает ЦИК Украины.

По результатам обработки данных со всех 199 избирательных округов, на выборах в парламент страны проголосовала почти половина зарегистрированных на Украине избирателей.

Наиболее активно граждане голосовали в Черниговской (54.80%), Тернопольской (54.21%), и Львовской (53.42%) областях. В столице Украины Киеве явка близка к средней по стране — 48.97%.

На текущий момент Центризбирком Украины обработал 3,82% протоколов. По предварительным данным, у «Слуги народа» 40,88%, «Оппозиционная платформа» — 10,34%, «Батькивщина» — 10,12%, «Европейская солидарность» — 8,52%, «Радикальная партия» — 6,20%, «Голос» — 5,70%.