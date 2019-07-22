Киев, , 00:44 — REGNUM

Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» по данным обработки 2,5% протоколов набирает 40% голосов на выборах по партийным спискам в парламент Украины, сообщили в Центризбиркоме.

У партии Юлии Тимошенко — 10,2%, у «Оппозиционной платформы» — 9,9%, у партии Петра Порошенко — 8,7%, у Радикальной партии — 6,8%, у партии Святослава Вакарчука — 5,7%.

По партийным спискам избирается 50% депутатов парламента.

21 июля на Украине проходят досрочные парламентские выборы. Как сообщало ИА REGNUM, новый президент страны Владимир Зеленский объявил о роспуске предыдущего состава Рады и подписал указ о досрочных выборах в день своей инаугурации, 20 мая.