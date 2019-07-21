Киев, , 23:53 — REGNUM

На голосовании на участках за пределами Украины партия Петра Порошенко набирает более 28% голосов, сообщили в центральной избирательной комиссии в воскресенье, 21 июля.

К настоящему времени обработаны 17% протоколов с заграничных участков. Уровень поддержки партии Порошенко на территории Украины, по данным экзитполов и первым данным ЦИК, втрое ниже.

21 июля на Украине проходят досрочные парламентские выборы. Как сообщало ИА REGNUM, новый президент страны Владимир Зеленский объявил о роспуске предыдущего состава Рады и подписал указ о досрочных выборах в день своей инаугурации, 20 мая.