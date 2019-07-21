Тегеран, , 23:25 — REGNUM

Власти США, которые вводят ограничительные меры против Ирана, вовлечены в «экономический терроризм». Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на странице в соцсети Twitter.

Дядя Сэм

«США вовлечены в экономический терроризм, — написал дипломат. — Это нельзя назвать «санкциями», так как они не предназначены для обеспечения соблюдения законов».

Напомним, после решения президента США Дональда Трампа о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана от 2015 года в последние месяцы серьёзно осложнились отношения между Вашингтоном и Тегераном.

18 июля пресс-служба министерства финансов США сообщила, что Вашингтон принял решение о введении дополнительных санкций в отношении Ирана. В чёрный список, согласно сообщению, дополнительно были включены пять граждан Ирана, а также семь компаний.

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