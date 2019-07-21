Киев, , 22:33 — REGNUM

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что состав коалиции в Раде нового созыва зависит исключительно от президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом она заявила на брифинге вечером 21 июля, передает корреспондент ИА REGNUM

Тимошенко отметила, что вряд ли кто-либо еще может влиять на этот процесс и не дала четкого ответа на вопрос, готова ли ее политсила входить в правящее большинство и на каких условиях.

«Сегодня у Владимира Зеленского и в его партии «Слуга народа» есть полное право формировать парламентскую коалицию в Верховной Раде нового созыва так, как они считают нужным», — отметила экс-премьер Украины.

Также она отметила, что ее команда имеет свой стратегический план «возрождения и становления Украины».

ИА REGNUM напоминает, что по данным экзитполов, «Батькивщина» проходит в парламент нового созыва, получая 7−8% поддержки населения. Это означает, что в Раде партия может претендовать примерно на 22 депутатских мандата.