Киев, , 22:18 — REGNUM

Согласно подсчетам наблюдателей гражданской сети «Опора», итоговая явка на выборах по состоянию на 20:00 составила 49,3%.

Александр Киселев. Украинская хата. 1883

Соответствующие данные организация обнародовала вечером 21 июля, передает корреспондент ИА REGNUM

ЦИК Украины по состоянию на 22:00 обработал данные по 155 избирательным округам из 199 и сообщает об общей явке в 49,77%.

Лидером среди регионов Украины является Черниговская область с результатом 54,78%, также среди первых по активности Полтавская область (54,34%) и Львовская — 54,13%.

Аутсайдеры по явке традиционные — Закарпатская область (41,15%) и Черновицкая область с результатом 42,06%.

ИА REGNUMнапоминает, что на прошлых парламентских выборах, в 2014 году, избирательные участки посетило более 52% избирателей.