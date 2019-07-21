Киев, , 22:14 — REGNUM

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил журналистам в воскресенье, 21 июля, что видит в ситуации на Украине «первые признаки реванша».

Порошенко считает, что стратегия нового президента страны Владимира Зеленского — это «кот в мешке», и что такая политика может привести к «реваншу пророссийских сил».

21 июля на Украине проходят досрочные парламентские выборы. Как сообщало ИА REGNUM, новый президент страны Владимир Зеленский объявил о роспуске предыдущего состава Рады и подписал указ о досрочных выборах в день своей инаугурации, 20 мая.