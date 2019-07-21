Киев, , 21:53 — REGNUM

Представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» не до конца довольны результатом оглашенных экзитполов. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил председатель политсовета партии Виктор Медведчук на брифинге вечером в воскресенье, 21 июля.

«Мы с учетом только что оглашенных экзитполов довольны результатом, — сказал политик. — Но до конца не удовлетворены».

По его словам, представители политической силы критически относятся к данным экзитполов, так как обнародованные цифры относятся к данным на 18:00 часов (совпадает с московским).

Напомним, результаты Национального экзитпола, обнародованные после закрытия избирательных участков в стране 21 июля, свидетельствуют о том, что на парламентских выборах, состоявшихся на Украине, в Верховную раду Украины нового созыва проходят пять партий.

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