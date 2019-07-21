Киев, 21 июля 2019, 21:50 — REGNUM
Кандидатуру на пост министра внутренних дел предложит новоизбранный премьер-министр Украины. Об этом 21 июля в Киеве заявил лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
При этом он проинформировал, что Офис президента Украины рассматривает возможность создания нового телевизионного канала, который будет реализовывать новую информационную политику.
Как сообщалось, сегодня на Украине прошли внеочередные парламентские выборы. По данным Центральной избирательной комиссии Украины на 20:00, явка избирателей составила 49,53%.
Согласно данным Национального экзитпола на 20:00, в Раду проходят пять партий. Так, победителем выборов стала партия «Слуга народа» — 43,9%. При этом избирательный барьер в 5% преодолели «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 11,5%, «Европейская солидарность» Петра Порошенко — 8,9%, Всеукраинское объединение «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 7,6%, и «Голос» Святослава Вакарчука — 6,3%.