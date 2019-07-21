Киев, , 21:50 — REGNUM

Кандидатуру на пост министра внутренних дел предложит новоизбранный премьер-министр Украины. Об этом 21 июля в Киеве заявил лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

«Министр внутренних дел, как и любой другой министр, является предложением премьер-министра. Премьер-министр будет избран коалицией, коалиция будет сформирована в новой Верховной раде. До этого нужно немного подождать… А кого он предложит на пост министра внутренних дел, давайте немножко подождем», — призвал Разумков.

При этом он проинформировал, что Офис президента Украины рассматривает возможность создания нового телевизионного канала, который будет реализовывать новую информационную политику.

«Пока детально я не могу рассказать, пока это является проектом. Если мы говорим в целом о ситуации — это продолжение той стратегии, которая нам очень нужна для внедрения информационного климата, духовного и морального возврата людей, которые сегодня вынуждены проживать на временно оккупированных территориях — как Донбасса, так и Крыма», — сказал Разумков.

Как сообщалось, сегодня на Украине прошли внеочередные парламентские выборы. По данным Центральной избирательной комиссии Украины на 20:00, явка избирателей составила 49,53%.

Согласно данным Национального экзитпола на 20:00, в Раду проходят пять партий. Так, победителем выборов стала партия «Слуга народа» — 43,9%. При этом избирательный барьер в 5% преодолели «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 11,5%, «Европейская солидарность» Петра Порошенко — 8,9%, Всеукраинское объединение «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 7,6%, и «Голос» Святослава Вакарчука — 6,3%.