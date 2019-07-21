Киев, , 21:41 — REGNUM

Парламентская коалиция в Верховной раде нового созыва, вероятно, будет сформирована до сентября, заявил журналистам представитель президента Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус.

По словам чиновника, август для украинского политикума будет довольно рабочий месяц, а формат коалиции зависит от окончательных результатов парламентских выборов, передает корреспондент ИА REGNUM

«Если это будет монокоалиция с одной партией, то это будет очень быстро… Если это будет коалиция, где нужна будет еще одна партия, еще одна фракция, то я тоже не думаю, что это будут очень продолжительные переговоры», — заявил Герус.

ИА REGNUMнапоминает, что для формирования правящей коалиции в Раде необходимо как минимум 226 голосов. По итогам выборов по партийным спискам «Слуга народа» получает порядка 126 мандатов, и еще остается определить победителей в 199 мажоритарных округах.