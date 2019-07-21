Киев, , 21:31 — REGNUM

Системных нарушений в день голосования на выборах в парламент Украины не было, сообщили в пресс-службе МВД страны в воскресенье, 21 июля.

По мнению заместителя руководителя министра Сергея Ярового, сотрудники ведомства справились со своей работой.

21 июля на Украине проходят досрочные парламентские выборы. Как сообщало ИА REGNUM, новый президент страны Владимир Зеленский объявил о роспуске предыдущего состава Рады и подписал указ о досрочных выборах в день своей инаугурации, 20 мая.