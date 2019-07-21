Киев, , 21:19 — REGNUM

Бывший президент Украины Петр Порошенко, который возглавляет партию «Европейская солидарность», рассказал о том, с кем его политсила будет сотрудничать в Раде нового созыва.

Петр Порошенко Eurosolidarity.org

«Своим главным партнером мы считаем наиболее идейно близкую нам партию «Голос»», — сказал он на брифинге в своем штабе, передает корреспондент ИА REGNUM

Порошенко высказал сожаление, что много проевропейских партий Украины конкурировали между собой и в итоге не попадают в парламент следующего созыва.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее о возможной коалиции с партией «Голос» заявил и президент Украины Владимир Зеленский.

Сам Вакарчук заявил прессе, что его приоритеты — движение Украины в НАТО и ЕС, законопроекты о демонополизации в экономике, отстранении олигархов от влияния на власть и СМИ, а также об очищении судебной ветви власти.