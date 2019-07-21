Киев, 21 июля 2019, 21:14 — REGNUM
«Готовить шашлык — единственное, что осталось делать штабу партии «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко». Об этом 21 июля заявил лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, комментируя информацию о том, что в штабе «Европейской солидарности» отмечают предварительные результаты выборов, в частности, готовят шашлык.
При этом он считает, что новый состав парламента рассмотрит законопроект о проведении люстрации в отношении постмайданной власти.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. Граждане изберут 225 депутатов по партийным спискам и 199 в мажоритарных округах. По данным ЦИК по состоянию на 16:00, явка составляет 36,59%. По состоянию на 18:00, согласно данным Национального экзитпола, в парламент Украины проходят пять партий. Так, победителем выборов стала партия «Слуга народа» — 43,9%. При этом избирательный барьер в 5% преодолели «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 11,5%, «Европейская Солидарность» Петра Порошенко — 8,9%, Всеукраинское объединение «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 7,6%, и «Голос» Святослава Вакарчука — 6,3%.