Киев, , 21:14 — REGNUM

«Готовить шашлык — единственное, что осталось делать штабу партии «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко». Об этом 21 июля заявил лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, комментируя информацию о том, что в штабе «Европейской солидарности» отмечают предварительные результаты выборов, в частности, готовят шашлык.

«Видимо, им нечем заняться, это единственное, что осталось делать в том штабе», — сказал Разумков.

«Мы открыты к диалогу. Это зависит от тех партий, которые пройдут и будут готовы вступать в конструктивный диалог. Сейчас мы не можем сказать, какой получим результат по мажоритарным округам. Все-таки их 199. Если будет повторяться ситуация с Киевом, мне этого, конечно же, очень хотелось бы, 13 из 13 — это хороший результат. Я понимаю, что 190 из 199 — это нереально, но к этому нужно стремиться», — добавил он.

При этом он считает, что новый состав парламента рассмотрит законопроект о проведении люстрации в отношении постмайданной власти.

«Инициатива была президента. Новый парламент будет её рассматривать. Изучая те статьи, которые были предложены, думаю, многие из тех, кто был представителем уходящей власти, заслужили такую оценку общества. Тем не менее этот вопрос будет рассматриваться новым созывом Верховной рады», — добавил Разумков.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. Граждане изберут 225 депутатов по партийным спискам и 199 в мажоритарных округах. По данным ЦИК по состоянию на 16:00, явка составляет 36,59%. По состоянию на 18:00, согласно данным Национального экзитпола, в парламент Украины проходят пять партий. Так, победителем выборов стала партия «Слуга народа» — 43,9%. При этом избирательный барьер в 5% преодолели «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 11,5%, «Европейская Солидарность» Петра Порошенко — 8,9%, Всеукраинское объединение «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 7,6%, и «Голос» Святослава Вакарчука — 6,3%.